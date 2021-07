Maroc : Six ans de prison pour Omar Radi, un an pour Imad Stitou

La chambre criminelle de première instance de la Cour d'appel de Casablanca a condamné, ce lundi, le journaliste et militant Omar Radi, à six ans de prison ferme. Poursuivi pour «financements étrangers», «atteinte à la sécurité de l’État», «viol» et «attentat à la pudeur», la cour l’a ainsi reconnu coupable.

La même chambre a également condamné Imad Stitou, poursuivi en liberté provisoire pour «participation à l'attentat à la pudeur d'une femme avec violence» et «participation au viol» à un an de prison, dont six mois en sursis. La cour a également condamné les deux journalistes à payer une indemnisation de 200 000 dirhams pour la plaignante.

Journalist Omar Radi gets a 6 years prison sentence on a very controversial trial criticized by international NGO's as based on trumped up charges.

Imad stitou who testified that the sex was consensual gets one year that includes 6 months of a suspended sentence.