Création du Centre national de l’entreprenariat des jeunes et l’inclusion financière en milieu rural

Le Crédit Agricole du Maroc, dans le cadre de son plan d’actions à destination du monde rural, a lancé le Centre national de l’entreprenariat des jeunes et l’inclusion financière en milieu rural (CNEIF Rural). Premier partenaire du monde rural et agricole, le Crédit Agricole du Maroc renforce par ce centre sa mobilisation pour l’enclenchement d’une nouvelle dynamique de création de valeur, à travers la mise en place d’un Centre dédié.

Ce dernier regroupera un centre d’études et de recherches qui travaillera sur les thématiques inhérentes à la contribution future du CAM au Nouveau Modèle de Développement, un Centre TPE entièrement dédié à l’entreprenariat des jeunes en milieu rural ainsi qu’un Big data Rural et Agricole, explique le groupe dans un communiqué.

Logé dans un espace de 2 000 m2 et doté de ressources de pointe dédiées, le CNEIF Rural vient ainsi confirmer l’intérêt du CAM dans l’accompagnement et le financement du développement humain, de la solidarité et du soutien aux populations les plus vulnérables. Le CNEIF Rural permettra au groupe de décliner les orientations inscrites dans son projet d’entreprise à horizon 2025 en phase avec les axes stratégiques du Nouveau Modèle de Développement sur les volets économie, inclusion & solidarité et territoires & durabilité.

Le CAM s’engage notamment à augmenter l’accompagnement financier du secteur de l’agriculture pour en faire le moteur de croissance d’une économie marocaine productive, diversifiée et créatrice de valeur et d’emplois de qualité. La banque s’engage également à devenir le leader du financement inclusif en milieu rural de sorte à ouvrir tous les champs du possible en particulier pour les femmes et les jeunes, ainsi qu’a la soutenir les pôles de développement économique ruraux, la transition verte de l’économie et la résilience des territoires face aux changements climatiques.