«La caravane passe …» : 2M diffusera un reportage inédit sur le Sahara pour la fête du Trône

À l’occasion de la fête du Trône, la Direction des magazines de l’information et des documentaires de 2M présentera un document inédit intitulé «La caravane passe …», le 26 juillet à 21h45. Le programme sera consacré aux derniers développements dans le dossier du Sahara et la percée diplomatique du Royaume. Les derniers mois ont connu de nombreux développement concernant la question du Sahara aux niveaux diplomatique, sécuritaire et socio-économique.

Les litiges autour du point de passage d'El Guergarate notamment, souligne un communiqué 2M, ont connu une issue «pacifique et maitrisée», suivi par l’ouverture de représentations consulaires à Laâyoune et Dakhla. La consécration est arrivée avec la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Soutenus par ces succès diplomatiques, de grands chantiers de développement dans les provinces du sud ont été lancés, ainsi que de nombreux projets d’investissement au profit des jeunes entrepreneurs de la région.

Les équipes de 2M retraceront, dans le reportage, toutes les évolutions notables dans ce sujet prioritaire, dynamisé par des orientations royales claires. Images inédites, analyses, témoignages et vie au quotidien se retrouveront pendant 90 minutes dans les foyers marocains dans «la caravane passe …».