Signature à Rabat d'une convention sur la protection de l'environnement

Une convention de partenariat sur la protection de l'environnement a été signée, ce lundi à Rabat, entre le département de l’Environnement relevant du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement et le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN).

Le secrétaire général du département de l’Environnement, Mohamed Benyahia a indiqué dans un communiqué que la convention «concerne l'échange des expertises et des bonnes pratiques dans le domaine des recherches en laboratoires et la surveillance de l'état de l'environnement, en plus de la coordination sur la présence dans les colloques internationaux».

Le directeur général du CNESTEN, Khalid Mediouri a ajouté que la coopération permettra de bénéficier des sciences et des technologies nucléaires et promouvoir les programmes nationaux relatifs à la gestion et la protection de l'environnement.

Un comité de suivi sera mis en place et établira un plan d’action annuel pour fixer les actions prioritaires et les projets conjoints prévus pour le renforcement des compétences techniques des deux institutions et la promotion de la recherche appliquée.

La convention vise également à renforcer la collaboration entre le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP) et le CNESTEN dans le domaine de la surveillance et de l'évaluation environnementales. Par ses programmes, le LNESP contribue à la mise en application des lois et règlements en vigueur, au développement des normes de rejets ainsi qu’à la coordination du réseau des laboratoires opérants dans le domaine environnemental.

Pour sa part, le CNESTEN s’est doté d’une plateforme scientifique et technique de pointe au niveau du Centre d’études nucléaires de la Maâmora. La plateforme comporte plusieurs laboratoires et installations spécialisés dans les différentes applications des sciences et technologies nucléaires dans différents secteurs socio-économiques.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a désigné le CNESTEN en tant que centre d’excellence dans l’utilisation des techniques nucléaires et isotopiques dans le domaine de la protection de l’environnement de la gestion des ressources en eau.