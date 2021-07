Ahmed Lahlimi Alami : L'endettement du Maroc reste à des niveaux «gérables»

L'endettement du Maroc reste à des niveaux «gérables» et des solutions sont possibles pour réduire son poids sur le potentiel de croissance, a affirmé le Haut-commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami. «L'endettement des Etats est le lot aujourd'hui de tous les pays. Le nôtre reste, selon nous, à des niveaux encore gérables. Des solutions sont possibles pour en réduire le poids sur notre potentiel de croissance ou tout au moins d'en innover, dans ce sens, le mode de gestion», a-t-il précisé dans l'introduction du Budget économique exploratoire 2022 qui vient d'être publié par le Haut-Commissariat au plan (HCP). «Nous souhaiterions qu'un débat soit ouvert sur cette question, à notre avis, plus que jamais d'actualité», a-t-il poursuivi.

Ahmed Lahlimi Alami a ajouté que le débat national autour du nouveau modèle de développement (NMD), devrait fort à propos inaugurer une mobilisation des forces vives de la nation, pour s'ouvrir sur le Pacte national de développement auquel elles sont appelées à souscrire, en faisant un bon usage du concept de souveraineté économique et contribuer à doter la décennie 2020 des ressorts sociétaux d’un nouveau cycle de croissance économique et de prospérité sociale.

«Le HCP, en ce qui le concerne, devrait focaliser ses travaux, en particulier, sur trois réformes à notre avis indispensables pour une inversion de la tendance baissière que connaît notre croissance potentielle, dont le rythme est passé de près de 4,8% en moyenne annuelle entre 2000 et 2008 à près de 3,3% entre 2009 et 2019 pour baisser à 1,4% en 2020», a fait savoir M. Lahlimi. «Nous comptons, à la rentrée, inviter à un débat que nous souhaitons national autour de ces travaux, en espérant ainsi apporter une contribution supplémentaires aux analyses de quelques recommandations du NMD», a dit M. Lahlimi.

«L’analyse dans sa globalité de la situation dans notre pays en 2020 et les perspectives de son évolution en 2021, par-delà les données économiques fournies par ce traditionnel Budget Exploratoire que nous présentons (…) nous enclinent à maintenir notre préjugé favorable pour la prochaine décennie et ce, malgré la complexité singulière du contexte économique et sanitaire international sur lequel elle s'ouvre», a-t-il conclu.