Elections : Benkirane choisi comme candidat par l'assemblée régionale du PJD à Salé

Abdelilah Benkirane, ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du PJD. / DR

L'assemblée générale régionale du Parti de la justice et du développement (PJD) dans la ville de Salé, a choisi, dimanche, l'ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du parti, Abdelilah Benkirane, en tant que tête de la liste pour les élections législatives prévues pour le 8 septembre. Selon Alyaoum 24, qui cite des sources bien informées, Abdelliah Benkirane, qui n'était pas présent à l'assemblée générale, sera le candidat le plus en vue du parti dans la ville de Salé, si sa candidature est approuvée.

Les mêmes sources précisent que l’ancien numéro 1 du PJD «n’a pas été consulté» par les membres de l'assemblée générale, qui ont pourtant voté en sa faveur à une large majorité. Ainsi, la candidature de Benkirane à Salé a eu 21 des 24 votes, au moment où l’assemblée a également choisi Nabil Chikhi, président du groupe parlementaire du parti de la Lampe à la Chambre des conseillers, et Aziz Benbrahim, conformément au règlement intérieur. Ce dernier énonce que l’assemblée présente au secrétariat du parti trois noms.

La même source précise que le secrétariat général du parti, dirigé par Saâdeddine El Othmani, devra approuver cette décision de l'assemblée régionale.