Maroc : Des activistes vent debout contre l’annulation de la prière de l'Aïd Al Adha

Des militants au Maroc ont appelé les autorités à rouvrir les mosquées et les Moussalas, pour que les fidèles puissent y accomplir la prière de l'Aïd Al Adha, célébré au Maroc mercredi 21 juillet. Dans une pétition consultée par l’agence de presse Anadolu, 193 militants, chercheurs et érudits religieux ont ainsi lancé cet appel, dénonçant la décision du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Des personnalités marocaines, comme le prédicateur et imam Abdellah Nhari, le militant Ahmed Ouihmane, l’avocat Mohamed Ziane, l’érudit Hamza Kettani ou encore le membre de l’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM), Omar Amkassou, figurent parmi les signataires. Ces derniers estiment qu’«empêcher les citoyens marocains d’accomplir la prière de l'Aïd est un coup porté à la sécurité spirituelle des fidèles».

Jeudi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé qu'il a été décidé de ne pas accomplir la Prière de l'Aïd Al Adha aussi bien dans les Moussalas que dans les mosquées, en raison de l'affluence observée à cette occasion et des difficultés de garantir les conditions de distanciation. Dans un communiqué, le ministère indique que «les mosquées restent ouvertes pour l’accomplissement des cinq prières et de la prière du vendredi», rappelant que «cette mesure relative à la Prière de l'Aïd Al Adha est une sounna qui peut être accomplie aux domiciles» et que la décision «a pour finalité de préserver la santé physique».