Aïd Al Adha : Collecte de jouets pour des nouveaux arrivants musulmans au Canada

La grande mosquée de Winnipeg (Manitoba) au Canada a vu, samedi, ses jeunes se mobiliser afin d’organiser une collecte de jouets au profit des familles de nouveaux arrivants au Canada pour marquer la fête de l’Aïd Al Adha. L’initiative, relayée par Radio Canada, vise à venir en assistance à 70 familles musulmanes arrivées récemment au Canada, selon Dujahn Kasas, une jeune de 16 ans, membre du groupe.

Des futurs cadeaux composés de puzzles, de livres, d'articles de sport et d'animaux en peluche. Les objets collectés seront envoyé au Canadian Muslim Women's Institute de Winnipeg pour assurer leur bonne distribution au plus grand bonheur des enfants.

La mosquée de Winnipeg avait connu, avant la pandémie, des rassemblements similaires pour assurer une bonne fête pour les enfants, les donateurs emballant eux-mêmes les cadeaux à la mosquée après y avoir joint une carte. «Je me souviens d'être allé les distribuer quand j'étais plus jeune, de les avoir apportés aux familles, et je me souviens que les enfants étaient tellement excités. Ils avaient hâte d'ouvrir ces cadeaux», a confié pleine de bonheur à CBC, Dujahn Kasas, qui avait participé aux dons des années précédentes.

Si la pandémie ne permettra pas ce rassemblement de la communauté musulmane de Winnipeg pour l'emballage et la distribution, Dujahn Kasas n’a cependant pas manqué de souligner sa joie de participer à la collecte. «Je me sens vraiment bien, car je redonne à ma communauté et ce sont ces choses qui nous rapprochent et renforcent nos liens», a-t-elle ajouté.