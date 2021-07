Marrakech : La FMEJ élit une section régionale et analyse la situation des entreprises de presse

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a examiné vendredi à Marrakech, l'état des lieux des entreprises de presse au niveau de la région Marrakech-Safi et ce, à l'occasion de l'assemblée générale constitutive de sa section régionale.

Selon un communiqué final de la FMEJ ayant sanctionné les travaux de cette assemblée générale constitutive, «les discussions approfondies engagées autour de la situation des entreprises de presse au niveau de Marrakech-Safi, en présence de 46 éditeurs de la région, des membres du bureau exécutif, ainsi que des membres du conseil fédéral de la Fédération, ont débouché sur des conclusions quasi-identiques à celles constatées dans les autres régions concernant trois axes majeurs».

Il s'agit de «la mise à l'écart des médias, de l'équation du développement régional, et la négligence des entreprises de presse qui pâtissent dans une crise en raison de la rareté des ressources et leur délocalisation en dehors de la région». Le second axe majeur concerne «la mise à l'écart des médias régionaux de l'équation de l'accompagnement et de l'appui sur le plan national».

L'assemblée générale a salué, dans ce sens, l'initiative du gouvernement lors de la deuxième phase du soutien exceptionnel en consacrant une partie de cette subvention aux petites entreprises, faisant part de son regret du fait que «les conditions et les méthodes de mise en oeuvre de ce soutien n'étaient pas à la hauteur de l'objectif de mise à niveau déclaré».

Quant au troisième axe majeur, il a porté sur les répercussions de cette vulnérabilité économique sur le rendement professionnel et l'engagement éthique, ainsi que sur la situation des professionnels du secteur.

Concernant la spécificité de cette région rayonnante au plan international, l'assemblée générale a exprimé son regret de constater que «la ville de Marrakech jouit d'une notoriété internationale, et que la région demeure riche par ses potentialités naturelles au moment où, les médias régionaux se trouvent à la marge et peinent quotidiennement pour survivre». De ce fait, l'Assemblée générale, «avec ses éditeurs au niveau de la région Marrakech-Safi et ses dirigeants au sein du bureau exécutif et du Conseil fédéral, a réitéré son appel en vue de trancher dans ce dossier qui souffre de négligence, tout en oeuvrant afin d'intégrer la presse régionale dans la nouvelle conception du système de promotion du secteur en cours d'élaboration».

L'assemblée générale a, de même, plaidé en faveur de la promotion de la participation de cet acteur porteur de la responsabilité d'une presse de proximité, dans la concrétisation d'une politique publique capable de faire face à la crise actuelle et structurelle de la presse au niveau national, et la mise à niveau des médias régionaux.

Elle a, de même, exhorté les acteurs et opérateurs dans la région à considérer la presse régionale comme partenaire, notant qu'il ne peut y avoir de régionalisation avancée sans médias régionaux forts. L'assemblée générale a procédé à l'élection d'un président du bureau de la section régionale Marrakech-Safi en tenant compte de la représentativité provinciale et de l'approche genre, signant ainsi la naissance d'une sixième section régionale de la FMEJ.

Ainsi, il a été procédé à l'élection de Brahim Sroute, président de la section régionale de la FMEJ, ainsi que Mustapha Ghilmane, Brik Aboudi, Youssef Al Mourih, Khalid Jay, Nabil El Khafiki, Nawal El Jaouhari, Said Jadyani et Mustapha Benslimane en tant que vice-présidents. Najwa Benhida a été élue, quant à elle, secrétaire générale de la section de la FMEJ dans la région Marrakech-Safi, alors que Abderrahim Achir et Akram Darjoune ont été désignés respectivement vice-secrétaire général. Noureddine Bazine a été élu trésorier de la section régionale de la FMEJ, outre l'élection de Abderezzak Oulami (vice-trésorier) et Driss El Kahlaoui (vice-trésorier).

Mourchid Derraji, Fatima Mahda, Mohamed El Kanour, El Mostapha Bakbachi, Abdelkrim El Allawi, Elarbi Ben Albout, Hassan Attalagh et Said Berkhiss, ont été élus, quant à eux, chargés de mission.