Maroc : Hamid Bentahar élu nouveau président de la CNT

La Confédération nationale du tourisme (CNT) a annoncé, dimanche, l'élection de Hamid Bentahar en tant que nouveau président, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire et élective tenue samedi à Marrakech.

Incarnant la nouveauté, la créativité et l’avenir, le binôme Hamid Bentahar-Hicham Mhammedi Alaoui succède à Abdellatif Kabbaj-Fouzi Zemrani. Il a remporté la campagne électorale pour la présidence de la Confédération avec 139 voix sur 142 exprimées.

Hamid Bentahar, président du Conseil régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi et PDG du groupe Accor Gestion Maroc, et son colistier Hicham Mhammedi Alaoui, co-fondateur de Expérience Morocco, agence de voyage premium, vont représenter la profession et défendre ses intérêts à même d'assurer une relance viable et pérenne de l'activité.

L'union, l'unité et l'inclusion de la profession sont les maîtres-mots de ce binôme qui vise à contribuer à la compétitivité du tourisme marocain.