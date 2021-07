Belgique : Hommage aux réalisateurs belgo-marocains Adil El Arbi et Bilall Fallah

L'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a rendu hommage, vendredi, à Adil El Arbi et Bilall Fallah, un duo de jeunes réalisateurs belgo-marocains qui brille à Hollywood. Après avoir signé plusieurs films belges à succès, les deux jeunes réalisateurs ont conquis Hollywood en mettant en scène le blockbuster «Bad Boys For Life» avec à l'affiche les stars Will Smith et Martin Lawrence. Plus grand succès au Box-office américain en 2020, le troisième volet de la célèbre saga policière «Bad Boys» a permis aux deux réalisateurs de montrer toute l'étendue de leur talent et de se faire connaître à l'échelle internationale.

Dans une allocution de circonstance, Mohamed Ameur indiqué que cet hommage s'adresse d’abord aux familles de ces deux artistes belgo-marocains qui ont su leur inculquer les valeurs à la base de leur réussite à l’échelle internationale, à savoir le sérieux, l’ambition et la persévérance. «Grâce à leur labeur et à leur talent, les deux jeunes réalisateurs Adil et Bilall ont réussi à accomplir ce que personne n’a fait avant eux en Belgique : faire rayonner leur identité plurielle, leur marocanité et leur belgitude dans le temple du cinéma mondial Hollywood», s'est félicité l'ambassadeur.

Discours de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur lors de la réception organisée,ce jour, en l’honneur des deux jeunes réalisateurs belgo-marocains MM. Adil El Arbi et Bilall Fallah pic.twitter.com/4u2G9wCrSw — Le Maroc en Belgique et au Luxembourg (@AmbMarocBeLux) July 16, 2021

Adil El Arbi et Bilall Fallah «constituent un modèle et une source d’inspiration pour toutes ces nouvelles générations en quête d’espoir et de réussite», a affirmé Ameur, ajoutant que cet hommage est destiné également à tous les membres de la communauté marocaine qui, par leur engagement, leur combat et leur talent, font honneur tous les jours à la Belgique et au Maroc.

Notant que les deux jeunes réalisateurs ambitionnent de réaliser des projets de films et de séries au Maroc, Mohamed Ameur s'est dit convaincu qu’ils vont pouvoir exhausser leurs vœux, «compte tenu de l’intérêt qu’accorde aujourd’hui notre pays au cinéma et à la culture de manière générale sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI».

De leur côté, les deux jeunes réalisateurs se sont dits «très honorés» de cet hommage, exprimant leur attachement au Maroc et leur fierté de faire rayonner l'image du royaume à l'international. «Nous sommes très touchés par cet hommage qui nous honorent particulièrement», a dit Adil El Arbi, émettant le souhait de réaliser très bientôt son «rêve» de diriger des films et des séries au Maroc. Entre temps, le duo poursuit son aventure hollywoodienne avec deux films en préparation ainsi qu’une série pour la plateforme de streaming Netflix.