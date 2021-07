Maroc : La donation de la famille de Feu Abderrahmane Youssoufi à la FNM actée

L'acte de donation de la famille de Feu Abderrahmane Youssoufi à la Fondation nationale des musées (FNM) sera signé lundi prochain au siège du Conseil national des droits de l’Homme à Rabat.

Selon un communiqué de la FNM, cet acte sera signé entre l'épouse du défunt, Hélène Youssoufi, l'exécuteur testamentaire de la famille Youssoufi, M’barek Bouderka et le président de la FNM, Mehdi Qotbi. Peu avant la disparition du regretté, le couple Youssoufi avait fait savoir sa volonté de léguer l’ensemble de ses biens à la FNM pour le développement de la culture au Maroc, a précisé la même source.

Ledit acte «d’une immense générosité témoigne de l’altruisme et du patriotisme de feu Abderrahmane Youssoufi et illustre son engagement pour le développement de la culture et son accessibilité par tout le monde», lit-on dans le communiqué. La Fondation exprime toute sa gratitude pour cette donation et son engagement à perpétuer la mémoire de feu Abderrahmane Youssoufi auprès des Marocains.

Le défunt a toujours honoré de sa présence les expositions organisées par la FNM, notamment «Les couleurs de l’impressionnisme» au Musée Mohammed VI d’Art moderne et contemporain. «Il était heureux de voir Van Gogh, Monet, Renoir… exposés sur les cimaises d’un musée marocain et à la portée de chaque Marocain de toute condition sociale», a souligné la Fondation.