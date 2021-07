Installation de Mohammed Kenbib à la tête de l'Institut royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc

La cérémonie d'installation de Mohammed Kenbib, directeur de l'Institut royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc, a eu lieu vendredi au siège de l'Académie du royaume du Maroc à Rabat. Nommé à ce poste par le roi Mohammed VI, le 28 juin au Palais royal à Fès, à l'issue du Conseil des ministres, Mohammed Kenbib succède à Mohamed Kably.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire perpétuel de l'Académie du royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri a mis en avant la grande compétence de Mohammed Kenbib, dont les nombreuses années de recherches historiques, notamment en histoire contemporaine du Maroc, témoignent de ses connaissances et de son savoir indéniables dans le domaine.

Lahjomri a salué les efforts consentis et le bilan positif de l’ancien directeur de l’Institut, Kably, ayant notamment créé l’école historique marocaine. Par ailleurs, le responsable a souligné le rôle de l’Institut royal dans la recherche sur l’histoire du Maroc et l’ancrage de l’identité marocaine, le renforcement de l’histoire sociale et la promotion de l’archivage, ajoutant que l’Académie du royaume du Maroc et les institutions qui en relèvent œuvrent selon des références constitutionnelles et prônent des principes universels de dialogue inter-civilisationnel.

Mohammed Kenbib est professeur émérite de l'université Mohammed V de Rabat et docteur d'Etat de l'Université Paris I-Sorbonne. Ses recherches portent, essentiellement, sur l'histoire contemporaine et les relations internationales. Professeur-visiteur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, il a également enseigné à Oxford en qualité de senior associate professor, et aux Etats-Unis en tant que Fulbright scholar in residence. Il a été directeur scientifique des Rendez-Vous de l'histoire (Rabat, 2004-2008), consultant près le président du Conseil national des droits de l'Homme (2011-2013) et conseiller culturel à l'ambassade du Maroc à Paris (1997-2001). Il est membre du conseil scientifique de l'Institut du monde arabe (Paris).