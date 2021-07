Belgique : Une solidarité intercommunautaire pour venir en aide aux victimes des inondations

A Verviers, la solidarité concerne toutes les personnes touchées par les inondations de ces deux derniers jours. Dans la province de Liège, cette ville est fortement impactée par la montée des eaux, après les intempéries de ces derniers jours. Ce vendredi, le bilan provisoire en Belgique fait état de 22 morts au moins et 10 disparus. Dans certains quartiers de Verviers, la RTBF indique que l’eau est montée jusqu’à deux mètres, emportant tout sur son passage et impactant particulièrement les rez-de-chaussée. Certaines habitations ont été détruites par l’impact des inondations.

Au milieu du drame collectif, des jeunes de Verviers et de Bruxelles ont multiplié les actions pour venir en aide aux sinistrés et prêter main forte aux pompiers. «La ville est grande et il a été difficile pour les secours d’intervenir auprès de tout le monde au même moment», a déclaré à Yabiladi Zakaria, responsable de l’Asbl Confinement. Venu d’Anderlecht-Molenbeek, cet éducateur et acteur associatif s’est rendu jeudi sur les lieux, pour acheminer des denrées alimentaires aux populations touchées. Il a constaté des rues pratiquement inaccessibles. «Plusieurs personnes sont bloquées depuis deux jours, sans pouvoir être en contact avec leurs familles ou avec le monde extérieur», nous a-t-il indiqué. Nombre parmi eux sont en effet sans électricité et sans Internet.

Société responsable des activités de gestion et d’exploitation des réseaux de distribution d’électricité dans 200 villes et communes wallonnes, Ores a indiqué vendredi matin qu’«après une nouvelle nuit placée sous le signe des averses, la situation sur le réseau de distribution reste extrêmement compliquée». Jusqu’à ce matin, «300 cabines de distribution sont inondées», tandis que les techniciens travaillent sans relâche pour réparer les dégâts.

La société civile organise des aides

Au cours de la journée, l’accès vers certaines maisons est devenu plus facile, mais tout reste à refaire. «Les zones que l’on parvient à filmer sont les plus accessibles, mais d’autres le sont encore difficilement», selon Zakaria. Déterminé, il estime que «tant qu’il restera de l’eau dans les quartiers, on sera toujours sur place pour aider les habitants». Dans ce contexte, les actions bénévoles se sont multipliées. Des habitants participent au déblayage et à la distribution alimentaire. Des restaurateurs proposent d’héberger quelques sinistrés, préparent des repas gratuits et contribuent à les distribuer. Zakaria nous a indiqué avoir commencé les actions bénévoles hier, avec un groupe de l’Asbl Confinement.

«Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes nous renseignent sur les adresses d’habitants bloqués chez eux ou dans le besoin. C’était un peu difficile de nous y rendre car nous connaissons mal les rues de Liège et de Verviers, mais nous avons pu finalement nous orienter. Nous avons dû aller dans l’eau pour faire parvenir denrées et vêtements.» Zakaria, responsable de l'Asbl Confinement

Beaucoup d’autres bénévoles en gilets ont aidé les sinistrés à sortir de l’eau ou à quitter leurs habitations submergées par l’eau. Parmi eux mais sans équipements pour sa part, un jeune belgo-marocain, Azédine, a pu secourir des personnes avec l’aide de ses amis Omar et Raphaël. Une des opérations filmée a été saluée, symbolisant la solidarité intercommunautaire qui s’est mise en place dans la ville.

Dans la désolation des inondations, les secours débordés mais la solidarité des Belges.



Ou comment Azédine, Omar et Raphaël sont venus sauver une personne âgée des eaux.



Incroyable sauvetage. pic.twitter.com/FhfnlxaSqk — Loopsider (@Loopsidernews) July 16, 2021

Ce vendredi, Zakaria et sept bénévoles de l’Asbl Confinement seront mieux équipés pour les sauvetages dans l’eau. «Aujourd’hui, nous distribuons de la nourriture mais aussi beaucoup de vêtements, car nombre de personnes ont vraiment tout perdu», nous a-t-il indiqué. «Nous irons aussi dans l’eau pour récupérer les gens qui restent coupés de tout, afin de soutenir les efforts des secours au vu du nombre de sauvetages nécessaires», a encore souligné l’associatif.

En cette fin de semaine, les conditions météorologiques ont permis quelques interventions par hélicoptère, facilitant la localisation et l’évacuation de sinistrés. Dans la ville, certains espaces servent désormais au logement temporaire pour les familles les plus impactées.