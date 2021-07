Séville : Deux Marocains et trois Colombiens expulsés pour avoir séquestré et battu un concitoyen

Deux Marocains et trois Colombiens ont été condamnés, à Séville, à l’expulsion du territoire espagnol pour coups et blessures, séquestration et kidnapping d’un Marocain. Selon le jugement, rendu le 22 juin et relayé ce vendredi par l’agence Europa Press, Said R., Farid T., Jhon Luis MT, Juan Alexander AM et Cristian Manuel RC ont initialement écopé de deux ans de prison. Sans résidence en Espagne, la Cour numéro 7 du tribunal de Séville a remplacé cette peine par une expulsion, avec interdiction du territoire espagnol pendant cinq ans.

La cour a également interdit aux cinq accusés de s’approcher de leur victime ou de communiquer avec elle, en plus d’une amende de 900 € pour chacun d'eux et une indemnisation fixée à 6 100 € en faveur d'Abdelkarim G. Deux autres prévenus ont été condamnés à seulement deux ans de prison, dont un Marocain qui aurait tenté de persuader la victime et sa famille de ne pas porter plainte contre les agresseurs.

Les faits datent de novembre 2019, lorsque les cinq migrants, ont détenu, menotté, séquestré et battu leur victime, dans le quartier de Palmete à Séville. Alors qu'ils se trouvaient à une station-service, ils avaient forcé le Marocain à montrer à bord d’un véhicule et l'ont brutalisé à propos d'un individu dont l’identité n’a pas été révélée dans cette affaire.

Arrivés à destination, le Marocain aurait été attaché à un poteau dans ledit quartier, battu, puis amené dans une écurie, où ses agresseurs ont continué à lui asséner des coups et à le torturer pour obtenir des aveux. Il réussira à s'échapper trois heures plus tard, poursuit l’agence qui précise que les prévenus ont tous reconnu les faits.