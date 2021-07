Amendes et suspensions à l’encontre l’IRT après les insultes racistes visant Issoufou Dayo

Des joueurs et des membres de l’équipe technique de l’Ittihad de Tanger (IRT) ont été pénalisés par la Commission centrale de discipline relevant de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), à la suite d’investigations à propos de propos racistes proférés, la semaine dernière, lors du match opposant le club tangérois à la Renaissance de Berkane (RSB). Des suspensions de match et des amendes ont été distribuées, selon un communiqué de la fédé.

Evoluant au sein de l’IRT, Tarik Asstati est ainsi suspendu pour huit matchs et condamné à une amende de 20 000 DH. Son coéquipier Mohammed Ali Bamammer est privé de trois rencontres, dont une avec sursis. Pour sa part, l’entraineur Driss Lamrabet est privé de quatre matchs, avec une amende de 10 000 DH. Le secrétaire général du club, Rabii Maouloua est quant à lui privé de six matchs, et une amende de la même valeur. Membres du staff technique de l’IRT, Hassan Belkhider, Mohamed Ahkane et Hicham Eloualid sont privés de 6 matchs dont trois avec sursis et pénalisés de 6 000 DH. Le masseur de la formation tangéroise, Abdellah Habib, ainsi que le préparateur physique, Rachid Bellij, sont privés d’une rencontre et verseront une amende de 4 000 DH chacun.

Par ailleurs, le club versera une amende de 10 000 dirhams pour avoir failli à son devoir d’appuyer ou de s’interposer aux faits ayant fait l’objet d’investigation. De plus, il versera 2 000 DH pour avoir accumulé les avertissements. Le RSB est également pénalisé en la personne de son secrétaire général, Mohamed Kacimi, qui est suspendu d’un match et devra verser une amende de 6 000 DH. Le footballeur berkani Bikr El Hilali est également suspendu d’une rencontre.

BREAKING: Ittihad Tanger have received a number of sanctions for the events that took place against RSB last week. Among them are Tarik Asstati (8-match ban) for racist remarks and head coach Driss Lamrabet (4-match ban) for his embarrassing behavior on the bench.#BotolaPro https://t.co/begg9wqaJX