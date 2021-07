Lancement de la 4e édition de MEDIA LOVES TECH

L’appel aux candidatures de la quatrième édition de MEDIA LOVES TECH qui avait commencé le 8 juin continue jusqu’au 31 juillet afin de repérer les meilleurs concepts numériques pour un journalisme innovant et de qualité au Maghreb.

La compétition concerne la Tunisie, le Maroc et l’Algérie et les organisateurs appellent les journalistes, entrepreneurs, créatifs, développeurs, passionnés des médias à soumettre leurs idées de projet innovants sur leur site pour améliorer le paysage médiatique et la qualité du travail des journalistes.

Au terme des candidatures, 12 projets seront sélectionnés pour participer à la phase d’accompagnement dès septembre, gagnant également un chèque de 1 000 euros (10 500 dirhams). Le programme d’accompagnement se constituera d’une «inspiration phase» composée de masterclass, d’une «incubation phase» de six semaines pour aider à exploiter les potentiels en abordant trois axes du développement du projet : désirabilité de l’utilisateur, faisabilité technique et viabilité commerciale. Tout le long les participants bénéficieront de conseils et de mentor attitré pour travailler les prototypes et apprendre à pitcher les projets.

En décembre, trois projets seront choisis par le jury et le grand vainqueur recevra la somme de 10 000 euros (100 500 dirhams). Pour l’édition 2021 un nouveau prix a été créé avec la catégorie «Journalisme Scientifique».

MEDIA LOVES TECH est une initiative de Deutsche Welle Akademie pour le développement international des médias, la formation journalistique et la transmission de connaissances, en coopération avec Al Khatt, ONG tunisienne qui œuvre pour la liberté de la presse et l’expression.