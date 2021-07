Maroc : Lancement d'une formation pour lutter contre la radicalisation en ligne

La Rabita Mohammadia des Oulémas (RMO) a lancé jeudi à Rabat un atelier de formation dans le cadre du projet de «lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc» en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l'ambassade du Japon au Maroc. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des formations menées par la RMO au profit des journalistes, des représentants de la société civile et des jeunes.

Les formations visent à approfondir les connaissances sur les risques liés aux contenus de la radicalisation en ligne, à renforcer leurs compétences et à identifier les discours de haine et à promouvoir les discours alternatifs, financé intégralement par le gouvernement japonais sur la base du rapport de diagnostic de risque de radicalisation en ligne des experts de la Rabita. Dans un premier temps quarante jeunes impliqués dans des initiatives de la société civile seront formés durant trois jours pour devenir eux-mêmes des éducateurs, pour former à terme 120 personnes.

Pour cette occasion, le secrétaire général de la Rabita, Ahmed Abbadi, a affirmé que l'atelier est une évaluation du projet de «lutte contre la radicalisation en ligne» qui vise à immuniser les jeunes sur Internet, la dimension numérique devenue une norme nécessitant un suivi sérieux de la situation.

Les ateliers s'articulent autour de trois axes principaux : «l'autonomisation intellectuelle» pour renforcer les capacités d'analyse, de sélection, de comparaison et de bonne compréhension de la religion. Le deuxième axe est lié à la dimension émotionnelle dans laquelle résident toutes les formes de créativité, a ajouté Abbadi, expliquant que «si les capacités créatives des jeunes sont libérées, ils passeront de simples consommateurs de contenus numériques à de véritables influenceurs capables d'identifier et lutter contre les discours extrémistes et haineux». Le troisième axe concerne le volet technique pour assurer que les propositions et contenus produits par ces jeunes sur les réseaux sociaux soient attractifs, professionnels et créatifs.

L'ambassadeur du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka, s'est félicité du lancement de cet atelier, saluant la coopération fructueuse avec la RMO et le PNUD qui vise à lutter contre la radicalisation en ligne au Maroc qu'il a qualifié comme un «pays de l'Islam modéré». Il a cependant alerté que «nous sommes appelés à affronter ce nouvel ennemi sur plusieurs fronts, notamment dans le monde numérique».

Pour sa part, le représentant résident du PNUD au Maroc, Edward Christow, a déclaré que la lutte contre la radicalisation en ligne est d'une importance cruciale et que la prévention contre le discours de haine et d'extrémisme violent en ligne est une tâche «très complexe» qui exige le renforcement des capacités des différents acteurs.