Sortie de l’ouvrage «Juifs et musulmans au Maroc : Leurs mondes en intersection»

La maison d’édition indépendante américaine Rowman & Littlefield a annoncé la publication d’un nouvel ouvrage traitant du judaïsme et de l’islam au Maroc, intitulé «Jews and Muslims in Morocco Their Intersecting Worlds». L’ouvrage est disponible en version reliée en précommande sur le site de l’éditeur et un e-book devrait être disponible à la sortie du livre.

L’ouvrage, disponible uniquement en anglais, est édité sous la direction de Joseph Chetrit, un linguiste né au Maroc spécialisé dans l’héritage juif en Afrique du Nord et particulièrement au Maroc. Jane S. Gerber et Drora Arussy lui portent assistance dans la direction de l’ouvrage, la première étant professeur d’histoire juive et la seconde directrice de l’American Sephardi Federation Institute of Jewish Experience. Pas moins de 15 historiens, anthropologues, musicologues, spécialistes du rabbinisme, arabisants et linguistes ont prêté leurs plumes pour rédiger cet ouvrage, notamment le peintre et réalisateur marocain André Elbaz, connu pour ses toiles sur l’holocauste et l’héritage juif.

Les 18 chapitres du livre sont tournés en 4 thèmes (interactions politiques et sociales, commodités sociales, traditions religieuses et développements halakhiques, mémoires en mots et en images) traitant «le caractère distinctif du judaïsme marocain en tant qu'indigène de la région, enraciné dans ses premiers établissements et possédant des liens et des associations profonds avec les peuples historiques de la région» indique l’éditeur.

L’ouvrage souligne notamment l’héritage de ces longues relations entre les peuples juifs et musulmans au Maroc, ou les arabes et berbères ont développés ensemble des cultures particulières qui ont perduré à l’exode des populations juives marocaines qui les pratiquent encore loin du royaume. Les juifs marocains sont les témoins de l’héritage «des multiples langues et dialectes du Maroc, de la poésie caractéristique et des œuvres musicales, ainsi que des rites magiques, des textes populaires et des proverbes qu'ils partagent» avec les berbères et les arabes.