Maroc : Les FAR ont une nouvelle tenue de combat

Toutes les unités des forces armées royales ont désormais une nouvelle tenue de combat, mise en service ce jeudi 15 juillet. Elle est formée d’un treillis de combat en tissu camouflé Ripstop de haute qualité, robuste et résistant aux déchirures, et d’une paire de brodequins souples et confortables. Le tout dans un design commode et agréable au diapason des dernières évolutions vestimentaires militaires.

Le nouveau treillis aux couleurs bariolées, entaché de motifs de camouflage, est adapté aussi bien à l’environnement désertique que forestier. Il fait partie des treillis de nouvelle génération et remplacera le treillis vert armée.

Le changement de la tenue de combat s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail du personnel des FAR et vise à apporter une dynamique de changement et de modernisation des potentialités, particulièrement humaines.

Le projet de la nouvelle tenue de combat des FAR a été lancé en 2019.