Le Maroc et Israël concluent un accord sur la cybersécurité

La coopération entre le Maroc et Israël a franchi un nouveau cap. Les deux parties ont procédé à la conclusion d’un accord en matière de cybersécurité, rapporte Times of Israel. Il s'agit du premier accord de cyberdéfense mis en place entre Rabat et Tel-Aviv, depuis la reprise de leurs relations diplomatiques le 10 décembre 2020.

La cérémonie de signature, survenue cette semaine à Rabat, a connu la présence de Yigal Unna, le directeur général de la cyberdirection israélienne, de son homologue marocain le général El Mostafa Rabiî, et du ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudiyi.

«L'accord porte sur la coopération opérationnelle, la recherche, le développement et le partage d'informations», ajoute la même source. On apprend que des experts marocains devraient se rendre bientôt en Israël, pour perfectionner leurs connaissances dans la lutte contre les cyberattaques.