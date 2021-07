1.200 ha de forêts incendiés à cause des chaleurs exceptionnelles

La vague de chaleur exceptionnelle du 9 au 11 juillet 2021 a provoqué le déclenchement de 20 feux concomitants à travers le Royaume qui ont incendié 1.200 hectares de forêts dans 10 provinces, selon le département des Eaux et Forêts, relevant du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (MAPMDREF).

«Notre pays a connu une vague de chaleur sans précédent, ayant enregistrée des records de températures (46-50 °c) et de vents violents de chergui à travers l'ensemble des régions du Royaume. Durant les trois jours du 9 au 11 juillet 2021, ces conditions climatiques extrêmes ont contribué au déclenchement et à la propagation de 20 incendies de forêts concomitants à l'échelle nationale. Ces incendies ont totalisé une superficie globale brulée de 1.200 ha.» MAPMDREF

Les plus grandes superficies endommagées ont été enregistrés dans la province de Sefrou au niveau de la commune rurale d'Ighezrane (Ribate Al Kheir), pour 350 ha, et dans la commune rurale Laânaceur (Dayat Iffer), pour 470 ha. Les espèces forestières incendiées sont constituées essentiellement de pin maritime, thuya, de chêne vert, de pin d'Alep et d'essences secondaires.

Près de 736 personnes ont été mobilisées, appartenant à la Protection Civile, aux Forces Armées Royales (FAR), à la Gendarmerie Royale, au MAPMDREF, aux Forces Royales Air (FRA), aux Forces Auxiliaires, aux Autorités Locales. On note au côté des moyens dépêchés par les services de l'État, la mobilisation citoyenne et des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales (ONG) et de la population locale.

Le feu a mobilisé près de 95 engins et aéronefs d'interventions terrestres (camions citernes d'incendies, véhicules de 1ère interventions, Ambulances, VTT, matériels de terrassement, tracteurs …) et aériennes (2 avions bombardiers canadairs des FRA).

Aucune perte de vie humaine n'est à déplorer, ni dommages notoires aux biens de la population. Si 53 800 hectares étaient menacés par les feux de Sefrou, seuls 1,5% a été endommagé, soit 820 ha.