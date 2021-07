Maroc : 1,7 million de dirhams pour la restauration des Mosaïque de Volubilis

Le Département d’État des États-Unis a accordé une subvention de près de 190 000 dollars (1,7 million de dirhams) à l’Association Ifker pour son projet de conservation et de restauration d’une collection de mosaïque à Volubilis. L'Association Ifker pour l’éducation environnementale et le développement durable est une ONG marocaine basée dans la région Fès-Meknès.

L’aide s’inscrit dans le cadre du Fonds des ambassadeurs pour la préservation de la culture, un programme du Département d’État géré par l’ambassade des États-Unis à Rabat, dans le but de restaurer les mosaïques et les présenter au public. L’Association financée organisera également des programmes d’éducation et de sensibilisation, soulignant l’importance des pièces restaurées pour le patrimoine culturel marocain. Le projet s’appuie sur le partenariat déjà existant entre Ifker et le Getty Conservation Institute des États-Unis qui fournira son expertise et une formation techniques.

«Volubilis est le joyau de la couronne des sites du patrimoine marocain, et nous sommes fiers de joindre nos forces à l’Association Ifker, au Getty Conservation Institute et au ministère de la Culture, afin d’aider à restaurer ces mosaïques historiques et à soutenir la formation professionnelle, ainsi que les programmes d’éducation et de sensibilisation pour la communauté locale», a déclaré Lawrence Randolph, chargé d’affaires de l’Ambassade des États-Unis.

Zoubir Chattou, président de l’Association Ifker a déclaré, pour sa part, que «ce projet contribuera au développement économique et social de la région du Massif de Zerhoun». «Notre association, qui travaille en étroite collaboration avec les populations locales, vise, dans le cadre de ce projet, à relancer les opportunités touristiques post-Covid-19, créer des emplois et participer au renforcement de l’attractivité économique et culturelle de la région».

Les travaux seront l’occasion pour l’Association Ifker d’impliquer les jeunes et les travailleurs de la communauté locale dans le processus de restauration en leur fournissant une formation professionnelle destinée à créer des moyens de subsistance dans les domaines de la préservation historique et du tourisme.

Le site Volubilis est le plus grand et le plus célèbre site archéologique au Maroc, désigné site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1997.