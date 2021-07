Aide médicale d’urgence du Maroc : La Tunisie salue les liens de solidarité entre les deux pays frères

Suite à l’aggravation de la situation épidémiologique liée à la Covid-19 en Tunisie, l’envoi par le Maroc d’une aide médicale d’urgence, ordonnée par le roi Mohammed VI, est une illustration des liens de coopération et de solidarité unissant les deux pays frères, a affirmé Walid Hajjam, le conseiller diplomatique du président tunisien.

Dans une déclaration à la MAP, Hajjam, qui a accueilli le premier lot de cette aide médicale à l’aéroport de Tunis, a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à sa majesté le roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocain pour cette initiative qui se prouve de la profondeur du lien le Maroc et la Tunisie. Le geste «n’est pas étrange à sa majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain», a-t-il ajouté avant d'affirmer son souhait de voir les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays se renforcer.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc en Tunisie, Hassan Tariq, a souligné le grand intérêt suscité par ce geste royal, affirmant que le gouvernement tunisien exprime ses remerciements au roi pour cette initiative humanitaire. Tariq a aussi mis en avant les retours positifs suscités par cette initiative par la société civile tunisienne et l'opinion publique.

Les trois avions militaires des Forces armées royales transportant le premier lot de l’aide médicale d’urgence ont atterri, jeudi après-midi à l’aéroport de Tunis. D’autres avions militaires vont s’envoler vers le pays dans les prochains jours pour poursuivre l’acheminement de cette aide médicale. Le soutien s'inscrit dans le cadre des liens de solidarité entre les deux pays et de la fraternité authentique qui unit les deux peuples frères.

L’aide médicale est composée de deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une capacité totale de 100 lits, 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/heure chacun.