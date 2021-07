Maroc : Ahmed Herzenni appelle à considérer la torture sur un seul individu comme crime contre l'humanité

La torture, même sur un seul individu, doit être considérée comme un crime contre l’humanité, a affirmé, Ahmed Herzenni, ambassadeur itinérant chargé des questions des droits de l'Homme. Intervenant lors d’une session de formation organisée, récemment Laâyoune, par l'Association marocaine des femmes juges, en partenariat avec la Commission régionale des droits de l'Homme de Laâyoune-Sakia El Hamra, il a appelé à participer au développement du concept de crime contre l’humanité qui encadre la majorité des violations graves des droits humains, y compris la torture.

Il a, à cet égard, regretté que ce concept reste aujourd’hui limité aux graves violations dont sont victimes de nombreuses personnes, estimant que sur la base de notre expérience et de notre patrimoine culturel et religieux, la torture équivaut au meurtre et qu'en conséquence la torture d'un individu équivaut à la torture de l'humanité entière. Ahmed Herzenni a insisté sur la nécessité d’éradiquer la torture dans l’intérêt de tous, ajoutant que cela est de nature à promouvoir la quiétude et la sécurité et faire face aux idéologies appelant à la violence.

L’ancien président du Conseil consultatif des droits de l’Homme a aussi appelé à célébrer le 34e anniversaire de la Convention internationale contre la torture, d’autant que le Maroc est l’un de ses premiers signataires de même qu’il est représenté au sein de la vice-présidence du comité onusien contre la torture.

Ciblant quarante cadres du ministère de la Justice, des services de sécurité, de santé et de l'administration pénitentiaire au niveau régional, cette formation sous le thème de la convention a été l’occasion de mettre en lumière l'expérience marocaine en la matière, à travers le mécanisme national de prévention de la torture.