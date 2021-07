Maroc : Un appel d’offres pour l’exploration archéologique de Sijilmassa

Le ministère marocain de la Culture a lancé un appel d’offres international pour l’exploration et la conservation du site archéologique de Sijilmassa, qui constitue une cité islamique médiévale importante du VIIIe siècle, aujourd’hui en ruines. Sur 75 hectares, la cité est l’un des plus grands sites archéologiques du Maroc. Elle a été aussi une route commerciale transsaharienne, connue sous le nom de la route de l’or.

Le site archéologique a été classé patrimoine national par décret, publié au Bulletin officiel de décembre 2017. La recherche qui démarrera sur les lieux, avec l’année académique prochaine, aura pour but d’«encourager la continuité de la recherche archéologique sur le site, comprendre le mode de vie des différentes populations locales et identifier les richesses culturelles», a indiqué le ministère de la Culture. Il s’agira aussi de développer la compréhension des problèmes de chronologie et de l’évolution de la ville, de sa fondation à son abandon. Ce projet devra permettre aussi d’«examiner les éléments matériels et leur rôle majeur dans le commerce transsaharien avec l’Afrique de l’ouest, le Sahel et de le bassin méditerranéen, tout en identifiant «le caractère urbain et proto-urbain de la ville ainsi que son intégration dans son environnement».

L’offre retenue devra, par ailleurs, faire appel à «des approches multidisciplinaires mobilisant des technologies scientifiques avancées comme le GIS, la 3D, l’archéo-botanique et l’archéozoologie», afin de couvrir le déficit des précédents travaux archéologiques, menés dès 1971 par l’Italie, de 1988 à 1998 par des chercheurs américains et marocains, puis à partir de 2011 par des équipes marocaines et françaises. Les résultats de l’appel d’offre seront connus le 15 octobre.

L’émirat de Sijilmassa a existé dans la région du Tafilalet, entre les années 758 et 1055. Fondé par le leader kharijite sufrite Aïssa ben Yazid, son chef-lieu est devenu un foyer historique du kharidjisme, de la recherche, du savoir et du commerce. Tout au long de son existence, elle a été au cœur des conflits des dynasties s’étant succédées et voulant s’accaparer son territoire, témoin du passé midraride, almoravide, almohade et mérinide de la région.