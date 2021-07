Israël et le Maroc en pourparlers pour une visite officielle de Yair Lapid à Rabat

Le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid pourra visiter prochainement le Maroc, emboîtant le pas au directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz. Selon Times of Israel, qui cite des sources diplomatiques informées, le Maroc et Israël seraient en pourparlers pour organiser cette visite officielle.

Le média rappelle que la semaine dernière, Lapid a invité son homologue marocain, Nasser Bourita, à se rendre en Israël. Fin juin, Lapid a effectué un voyage historique aux Emirats arabes unis pour inaugurer l'ambassade d'Israël à Abu Dhabi et le consulat d’Israël à Dubaï. Le directeur général du ministère des Affaires étrangères s’était, lui, rendu au Maroc pour remettre notamment une invitation écrite de Lapid, lors de sa rencontre avec Bourita.

Dans sa lettre, le chef de la diplomatie israélienne a souligné que le rétablissement des liens entre Israël et le Maroc était une étape historique. Il a exprimé sa volonté de faire progresser la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de la technologie, de la culture et du tourisme.

Yair Lapid a déclaré, dans un communiqué publié jeudi dernier, que son invitation montre que l'établissement de relations diplomatiques et de connexions directes entre les deux pays et leurs citoyens était «une priorité absolue» pour Israël. «Je remercie Sa Majesté le roi Mohammed VI pour le leadership et l'inspiration qu'il a donnés au processus», a-t-il ajouté, en se disant «impatient de renforcer les liens politiques entre Israël et le Maroc et de construire une coopération économique, technologique, culturelle et touristique entre les deux pays».