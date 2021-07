Espagne : Sur les traces de Vox, Casado veut placer Ceuta et Melilla sous la tutelle de l’OTAN

Le chef du Parti populaire, Pablo Casado avec le sénateur et ex-président de Melilla, Juan José Imbroda. / DR

Le chef du Parti populaire s’est rendu, hier, à Melilla pour se réunir avec les cadres de son parti, notamment le sénateur et ex-président de la ville, Juan José Imbroda. Celui-ci a saisi l’arrivée de Pablo Casado pour lui remettre une copie du «Plan stratégique», qu’il a signé le mardi à Malaga avec le président de Ceuta, Juan Vivas, également du PP, rapporte El Faro de Ceuta. Une initiative destinée, selon ses promoteurs, à mettre un terme à l’«asphyxie» par le Maroc des économies des deux villes.

Casado a promis de mettre en œuvre ledit plan dès qu’il accédera à la présidence du gouvernement. En attendant la réalisation de son objectif, il s’est fait l’avocat de la souveraineté espagnole. «Il est nécessaire d'avoir de bonnes relations diplomatiques avec fermeté pour défendre l'espagnolité de Ceuta et Melilla, et avec fermeté pour défendre l'intégrité de nos frontières», a-t-il déclaré.

Casado a également appelé à mettre Ceuta et Melilla «sous l’égide de l’OTAN» afin que «l'Espagne et ses alliés puissent défendre les deux villes». Une revendication déjà portée par Vox, en juin dernier, à la Chambre des représentants. L’ancienne ministre des Affaires étrangères avait alors précisé que son pays prépare un «concept stratégique» qui sera soumis à l’approbation des membres de l’OTAN lors du prochain sommet de l’organisation atlantique prévu en Espagne au printemps 2022, en vue de son intégration dans la vision «OTAN 2020-203». «Ce sera aussi une garantie pour notre sécurité et notre défense», avait estimé Arancha Gonzalez.