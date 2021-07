Gabon : La caravane médico-chirurgicale marocaine présente son bilan

La caravane médico-chirurgicale, initiée par l'Association marocaine d’endo-urologie (AMEU), a clôturé, mardi à Libreville, ses activités avec à la clé une quarantaine de consultations, des interventions chirurgicales et des dons de médicaments et de matériel. Ainsi, le staff médical composé des urologues Ghassane El Omri, Moussaab Rachid et de l’infectiologue et tropicaliste, Abdelhamid Naitlho et conduit par le président l’AMEU, le Pr. Redouane Rabii, a procédé à une quarantaine de consultations. Elles ont permis, d’une part, de fournir des traitements aux patients qui ne nécessitent pas d’interventions et de programmer d’autres pour la prochaine caravane médico-chirurgicale qui aura lieu prochainement dans la capitale Libreville, d'autre part.

Cette journée a été marquée aussi par trois interventions chirurgicales sur la prostate et la vessie, outre des dons de médicaments et de matériel au service d’urologie et du bloc opératoire du centre hospitalier de Libreville (CHL). Ce don est composé de médicaments pour le traitement des dysfonctionnements érectiles, des pathologies urinaires et de la prostate et des douleurs de reins, des tests covid-19 et des tests de dépistage du cancer de la prostate, entre autres.

Ce geste de solidarité de l’Association marocaine d’endo-urologie a été hautement salué par la direction du centre hospitalier de Libreville, qui a salué une autre manifestation de l’excellence des relations entre les deux pays frères dans tous les domaines, notamment de la santé.

Organisée en collaboration avec les ministères gabonais de la santé et des affaires sociales et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), cette caravane, la 3ème du genre en terre gabonaise, s’inscrivait dans le cadre de la stratégie de rapprochement des services médicaux de la population, notamment des catégories démunies en vue de les faire bénéficier de nouvelles techniques en urologie.