JO-2020 : Le CNOM présente les porte-drapeaux de la délégation marocaine

Les athlètes marocains Oumaima Bel Habib et Ramzi Boukhiam. / DR

Oumaima Bel Habib (boxe) et Ramzi Boukhiam (surf) seront les porte-drapeaux de la délégation marocaine lors des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-08 août), a annoncé mercredi le Comité national olympique marocain (CNOM). «Pour la première fois, il s'agira d’un duo mixte, formé par Oumaima Bel Habib (boxe) et Ramzi Boukhiam (surf), qui auront l’honneur de porter le drapeau national lors de la cérémonie d’ouverture» des Jeux olympiques de Tokyo, écrit le CNOM dans un communiqué. «Ils succèdent ainsi au cavalier Abdelkebir Ouaddar (Rio 2016) et à la taekwondoïste Wiam Dislam (Londres 2012)», poursuit la même source.

Un total de 48 sportifs, engagés dans 18 disciplines, défendront les couleurs nationales lors des JO de Tokyo. Ainsi, le Maroc sera présent dans les disciplines de l'athlétisme (15 athlètes), la boxe (07), le judo (02), le taekwondo (03), le cyclisme (01), l'haltérophilie (01), le karaté (01), le Canoë Kayak (01), l'aviron (01), le surf (01), la lutte (01), l'escrime (01), le tir sportif (01), les sports équestres (05), le triathlon (01), le beach-volley (02), le golf (01) et la natation (02).

Tout athlète qui décrochera une médaille d'or lors de ces jeux empochera 2 millions dirhams, avait indiqué le CNOM, contre 1,25 million pour une médaille d'argent et 750 000 DH pour le bronze, avait indiqué le CNOM.