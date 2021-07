Covid-19 : Départ vers la Tunisie de trois avions militaires acheminant l'aide médicale d’urgence

Trois avions militaires transportant chacun 13,5 tonnes d’aides médicales ont décollé, jeudi matin de la 3ème base aérienne des Forces royales Air de Kénitra, à destination de la Tunisie, dans le cadre de l’aide médicale d’urgence ordonnée par le Roi au profit de ce pays maghrébin, qui connaît une aggravation de sa situation épidémiologique liée au Covid-19.

Suite à l’aggravation de la situation épidémiologique en Tunisie, en raison d’une forte augmentation des contaminations et des décès liés à la Covid-19, le Souverain a bien voulu donner ses hautes instructions pour l’envoi d’une aide médicale d’urgence à ce pays maghrébin frère. L’aide médicale est composée de deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une capacité totale de 100 lits. Elle comprend, en outre, 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/heure chacun.

Après ce départ, d’autres avions militaires vont s’envoler vers la Tunisie dans les prochains jours pour poursuivre l’acheminement de cette aide médicale, qui s’inscrit dans le cadre des liens de solidarité active entre le Royaume du Maroc et la République tunisienne, ainsi que de la fraternité authentique qui unit les deux peuples frères.