La Marine royale porte assistance à 344 candidats à la migration irrégulière

Entre le 10 et le 14 juillet 2021, les Garde-côtes de la Marine royale, naviguant en Méditerranée et en Atlantique, ont porté assistance à un total de 344 personnes candidates à la migration irrégulière. Les individus sauvés étaient à majorité subsaharienne, incluant des femmes et des enfants en grande difficulté à bord d'embarcations de fortune, apprend-on de source militaire.

Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine royale, avant d'être acheminées vers les ports les plus proches du Royaume puis remis à la Gendarmerie royale pour les procédures d’usage.

Les eaux du nord du Royaume sont régulièrement naviguées par des personnes qui tentent de rejoindre l'Espagne, porte de l'Europe à seulement 14 km du Maroc. Si la route est prisée, elle est régulièrement la cause de nombreux drames, coutant la vie a des centaines de personnes chaque année.