Ceuta : Des responsables critiquent le rythme des retours volontaires de Marocains

La déléguée du gouvernement à Ceuta, Salvadora Mateos a assuré ce mercredi que depuis l'afflux massif de migrants en provenance du Maroc, le retour volontaire de quelque 3 000 Marocains, dont beaucoup avec un dossier de retour. Dans des déclarations relayées par la presse espagnole, Salvadora Mateos a évoqué la présence de migrants marocains dans les rues de la ville à la suite des entrées par le brise-lames frontalier les 17 et 18 mai. «Chaque jour, une cinquantaine de Marocains quittent volontairement la ville pour leur pays et le décompte général s'élève déjà à environ 3 000 parmi ceux qui sont rentrés», a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la ministre de la Présidence et des Relations institutionnelles Mabel Deu, a évoqué, dans une déclaration à Radio Ceuta, le processus de retour des Marocains, le qualifiant de «plus lent qu'il ne le devrait». Tout en se disant «consciente que le gouvernement national continue de travailler en ce sens», la ministre a dit espérer que Ceuta «aura une solution le plus tôt possible». «Nous y travaillons toujours, même si nous devons attendre quelques jours, avec le remaniement ministériel, que les nouvelles équipes se forment et continuent à travailler notamment sur la Plan stratégique que nous avons pour Ceuta et Melilla», a-t-elle ajouté.

En juin dernier et malgré une suspension de quelques jours, le Maroc avait autorisé à nouveau les retours volontaires de ces citoyens arrivés à Ceuta en mai dernier. Depuis, le royaume rapatriait quotidiennement entre 25 et 30 migrants.