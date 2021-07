Allemagne : La mosquée d'un centre islamique marocain accueille une campagne de vaccination

La mosquée Arrahman de Hilden, ville allemande du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans l'arrondissement de Mettmann, près de Düsseldorf, accueillera cette semaine les fidèles mais également les personnes souhaitant se faire vacciner contre le Covid-19. Ainsi, selon le journal Lokal Anzeiger Erkrath, le centre de vaccination du district de Mettmann, en collaboration avec le Centre culturel islamo-marocain de Hilden et le soutien de la mosquée voisine Emir Sultan de la communauté turco-islamique (DITIB), mèneront ainsi, une campagne spéciale de vaccination dans la mosquée Ar'Rahman le 17 juillet.

«Les deux communautés sont heureuses de pouvoir apporter une contribution importante à la lutte contre la pandémie. De 10h à 18h, toutes les personnes de plus de 16 ans sont les bienvenues. Le vaccin est disponible en quantité suffisante», rapporte la même source.

«Toute personne qui se présente à la vaccination reviendra automatiquement pour la deuxième vaccination après quatre semaines. Des pourparlers avec d'autres associations des mosquées du district ont déjà commencé», conclut la même source.

«Cette initiative a été menée en collaboration avec les autorités allemandes», confie à Yabiladi Mohamed El Bouziani, directeur du Centre culturel islamo-marocain de Hilden. «Les gens étaient hésitants à se faire vacciner et le vaccin n’était pas disponible», rappelle-t-il. Après avoir constaté que le centre de vaccination le plus proche «était déjà loin» des habitants de Hilden et notamment de sa population musulmane, le centre «a pris l’initiative de soulever cette question avec les autorités locales en proposant d’accueillir une journée spéciale de vaccination», ajoute-t-il.

«Notre proposition a été acceptée et la campagne concernera tous les habitants, sans distinction des origines ou des religions. Des Allemands et des associations locales nous ont aussi contactés pour venir participer à cette journée», se félicite-t-il.

Le Maroco-allemand rappelle que le centre a également participé à la sensibilisation des fidèles, notamment marocains, sur la nécessité de la vaccination. «Rien que la semaine dernière et dès que nous avons eu l’aval des autorités, nous avons mené une campagne pour encourager et rassurer la population. Les fidèles et les habitants de Hilden auraient ainsi les choix entre quatre types de vaccins et pourront retourner dans le centre pour la deuxième dose», conclut-il.