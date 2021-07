Sète : Un second bateau d’Instershipping en attente

Depuis plus de dix jours de blocage au des voyageurs au port de Sète, un second bateau d’Intershipping assurant les liaisons avec le Maroc serait attendu au quai. Mais avant cela, «le premier déjà accosté doit faire son départ, pour libérer sa place au deuxième», ont indiqué à Yabiladi des passagers MRE, en attente «avec une quarantaine de familles» dans le parking du port.

«Cela dit, nous ne savons toujours pas quand le premier ferry ferait son départ, sachant qu’il est revenu du Maroc hier avec deux heures de retard, qu’il devait repartir le soir mais qu’il est au quai ce mercredi», nous a indiqué un MRE qui devait voyager dans la nuit du mardi. Sur place, des sources policières ont souligné auprès de Yabiladi que les décisions prises dans l’octroi des autorisations et leur mise en œuvre relevait de la Préfecture de l’Hérault, fermée pour ce 14 juillet. Contactée ce mercredi par Yabiladi, Intershipping au port de Tanger Med est par ailleurs restée injoignable.

Jusque-là, les autorités portuaires de Sète ont annoncé, le 11 juillet, qu’«un seul navire opéré par Intershipping (Victoria I) a été validé par les autorités françaises pour accoster au port» et non pas deux, tel que prévu par le Maroc dans le cadre de cette opération spéciale. «Aucune autre date d’escale n’est accordée à un navire Intershipping à ce jour», ont-elles ajouté. Elles ont insisté également sur le fait que le port n’avait «aucune responsabilité pour émettre des billets» et que cela relevait exclusivement des compagnies des ferries.