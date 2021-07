Canada : Deux femmes victimes d'une attaque islamophobe à Hamilton, un homme arrêté

Le Canada est à nouveau scandalisé par une autre attaque à caractère islamophobe. Lundi soir à Hamilton (centre), vers 21h30, deux femmes musulmanes, une mère âgée de 62 ans et sa fille (26 ans) ont été victimes «d’insultes racistes et de menaces de mort», dans ce qui apparaît, selon les autorités, comme un «crime haineux», selon une source policière. Un véhicule est «sorti d’une place de stationnement dans la zone d’Ancaster Meadowlands et a failli frapper l’une des deux femmes, qui marchaient tranquillement».

La police a ajouté que «le conducteur a proféré des menaces à l’encontre de la mère et de la fille tout en utilisant des insultes raciales visant la communauté musulmane». Les deux femmes «ont traversé la rue en courant et se sont cachées derrière des buissons. L'homme les a cherchées et a menacé de les tuer quand il les a trouvées», poursuit le communiqué. «L'une des femmes a couru en criant à l'aide, selon la police, et des personnes à proximité sont intervenues avant que l'homme ne reparte en voiture», indique le communiqué.

Mardi, le suspect, âgé de 40 ans, a été arrêté et fait face à une série d’accusations, dont «l'agression armée, conduite dangereuse d'un véhicule à moteur, menaces de mort». Une ligne téléphonique d'appel à témoins a été ouverte.

Réagissant à cette agression, le Conseil national des Musulmans canadiens (CNMC) s’est déclaré «profondément attristé par l'incident». Le Conseil a partagé une déclaration des deux victimes, voilée, qui se disent «ébranlées mais pas brisées après l'attaque». «Soyons clairs : cet individu a tenté de terroriser notre famille. A la lumière de l'attaque de London, c'est incroyablement terrifiant. Trop, c'est trop. Le gouvernement doit s'engager à prendre des mesures plus fermes», plaident-elles en assurant qu’elles ne peuvent pas «permettre que ces incidents continuent à se produire».

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a, pour sa part, réagi ce mercredi en se disant «profondément troublé».

Je suis profondément troublé par la nouvelle de l’attaque islamophobe contre des femmes musulmanes survenue hier, à Hamilton. Je condamne fermement ces actes violents, haineux et odieux qui n’ont pas leur place dans nos communautés. On continuera d’être solidaires et d’agir. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 13, 2021

Le gouvernement fédéral prévoit un sommet national d'urgence sur l'islamophobie, le 22 juillet.

Les agressions et attaques islamophobes se sont multipliées au Canada au cours des derniers mois, en particulier dans la province anglophone de l’Ontario. La plus meurtrière a été celle qui a visé une famille de confession musulmane, faisant quatre morts et un blessé lorsqu’un individu âgé de 20 ans les avait percuté avec son véhicule, le 6 juin dernier.