Covid-19 : Les cas graves «principalement» constitués de jeunes et de non-vaccinés

«La plupart des personnes testées positives au coronavirus et admises en réanimation sont des jeunes, y compris ceux qui souffrent de maladies chroniques et dont l’âge varie entre 35 et 45 ans, ainsi que des personnes âgées entre 65 et 70 ans qui n'ont pas été vaccinées», a indiqué mardi soir le professeur Abdelfettah Chakib. Membre du comité scientifique et technique et spécialiste des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd Casablanca, il a qualifié, lors de son passage dans le JT de 2M, ce constat de «très inquiétant et triste».

L’expert a indiqué que l'augmentation du nombre de cas du variant Delta, en particulier dans les grandes villes, en plus des déplacements des personnes et du manque de précautions en matière de port de masque et de distanciation physique, provoquent l'augmentation du nombre d'infections. Notant que le Maroc est en passe de passer à 2 000 cas par jour si le relâchement constaté persiste, il a prédit que ce nombre passera à 3 000 cas la semaine prochaine, en alertant sur la possibilité que les contaminations augmentent avec l’Aïd Al Adha.

Pr. Abdelfettah Chakib a souligné que les jeunes sont atteints par les variants Alpha et Delta de la Covid-19, en assurant qu'il n'est pas possible de lier les souches mutées à l'augmentation du nombre d'infections, pour une simple raison que les laboratoires au Maroc sont insuffisants et ont besoin d’être renforcés. Il a appelé à cet égard le ministère de la Santé et les autres départements à intervenir pour permettre aux laboratoires de déterminer la proportion des variants parmi les cas détectés au Maroc.

L’expert a rappelé aussi que le vaccin ne protège pas contre le virus, mais les personnes vaccinées n'atteignent pas les stades critiques de la maladie.