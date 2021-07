Une vingtaine de migrants subsahariens franchissent la frontière séparant Melilla du Maroc

Un groupe de plusieurs migrants d'origine subsaharienne est parvenu, ce mercredi, à franchir la barrière frontalière de Melilla. Selon la délégation du gouvernement à Melilla, la tentative a eu lieu vers 4h15 du matin lorsque la Garde civile a détecté un mouvement au niveau de la frontière par un groupe de plus d'une centaine de migrants.

Les migrants portaient des barres et des bâtons et auraient visé les forces de sécurité marocaines et espagnoles par des jets de pierre avant qu’une vingtaine d’entre eux ne parvienne à franchir la frontière, détaille El Faro de Melilla, qui reconnaît que les autorités marocaines ont «activement collaboré à contenir» cette tentative.

Le groupe ayant parvenu à frontière la frontière a été transféré au Centre de séjour temporaire pour les migrants (CETI) de la ville où il passera une quarantaine, après avoir subi des tests de Covid-19.

Il s’agit de la deuxième tentative enregistrée à Melilla en quelques jours. Lundi, plus de 100 de migrants ont réussi à franchir la frontière de Melilla, après avoir escaladé la barrière. Selon les autorités locales espagnoles, 119 hommes sur un groupe de plus de 200 ont ainsi réussi cette tentative durant laquelle au moins cinq gardes civils et un migrant ont été blessés.