Maroc : Les agences de voyages créent leur union nationale

L'Union nationale des agences de voyages du Maroc (UNAVM) a été créée, mardi à Rabat, à l'issue d'une assemblée générale constitutive tenue en présence de voyagistes venant de différentes régions du Maroc. L'Union a pour objectif de défendre les intérêts des professionnels du secteur et de participer à la dynamique nationale et internationale liée à la relance de l’activité touristique post-coronavirus. Elle vise aussi à promouvoir la collaboration avec les acteurs publics et privés en faveur de la mise en œuvre de la loi réglementant la profession d’agent de voyages et de la vulgarisation de ses dispositions.

L'UNAVM, qui siégera provisoirement à la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat, s'assigne également pour mission de soumettre des suggestions à l'administration de tutelle et à tous les opérateurs et partenaires du secteur du tourisme afin de développer la profession d'agent de voyages et de créer des opportunités d'emploi dans le cadre d'un développement durable de l'activité touristique.

Le président de la commission préparatoire du congrès constitutif de l'UNAVM, Khalid Miftah a relevé, en marge de lassemblée générale constitutive de cette union, que les agences de voyages représentent un partenaire clé du secteur du tourisme, frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19. L'UNAVM, a-t-il dit, a pour objectif de défendre en toutes circonstances les intérêts économiques et sociaux des membres de l'Union et des professionnels du secteur.

Les membres de l'union veulent aussi lutter contre le secteur informel et certaines pratiques de sites web et pages de réseaux sociaux usurpant l'identité d'agents de voyages et exerçant cette activité sans pour autant obtenir les autorisations nécessaires, a-t-il fait savoir.

Lors de cette AG constitutive, Mustapha Ghazal et Khalid Miftah ont été élus respectivement président et secrétaire général de de l'UNAVM.