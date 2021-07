Décès suite à la consommation d'alcool frelaté : Un deuxième suspect interpellé à Oujda

Deux individus ont été interpellés à Oujda dans le cadre de l'enquête sur le décès de personnes ayant consommé des matières nuisibles à la santé, a annoncé mardi le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de cette ville. Suite au décès de plusieurs personnes et l'hospitalisation d'autres après la consommation éventuelle de substances nuisibles à la santé, incident qui a été relayé par les médias électroniques et sur les réseaux sociaux, une enquête a été ouverte sur instruction du parquet.

L'enquête a permis l'interpellation d'un individu, indique le Procureur général du Roi près la Cour d'appel d'Oujda dans un communiqué. Ce dernier a été déféré devant le parquet et mis en examen mardi 13 juillet, avant d'être traduit devant le juge d'instruction pour son implication présumée dans la vente de matières nuisibles à la santé ayant entraîné la mort, et pour complicité et d'être placé en garde à vue à la prison locale d'Oujda.

Le communiqué relève qu'un autre individu a été interpellé mardi et fait l'objet d'une enquête préliminaire après avoir été également placé en garde à vue.

Samedi, les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d'Oujda, ont interpellé un individu, multirécidiviste connu dans des affaires de vol et de vente des boissons alcoolisées sans autorisation, pour son implication présumée dans une affaire de vente de matières nuisibles à la santé publique ayant causé la mort de leurs consommateurs.

Les services de police à Oujda ont ouvert une enquête suite au décès de six consommateurs de boissons alcooliques et l'intoxication de deux autres après avoir consommé de l'alcool à brûler qu'ils auraient acquis auprès du suspect dans un quartier de la ville, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.