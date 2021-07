Maroc : Plus de 13 000 places dans les 3 nouvelles Cités des Métiers et des Compétences en construction

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a démarré ce lundi les travaux de construction des 3 CMC de Fès-Meknès (3 140 places pédagogiques), Rabat-Salé-Kénitra (4 500 places) et Casablanca-Settat (5 435 places). Les CMC visent à développer de nouveaux établissements multifonctionnels et multisectoriels favorisant l’employabilité des jeunes, la compétitivité des entreprises et la création de valeur au niveau des territoires.

Des antennes dédiées seront rattachées aux 3 Cités : l’Institut de formation dans les métiers de l’agroalimentaire de Meknès pour la CMC de Fès, l’Institut de formation dans les métiers de la santé de Rabat et l’Institut de formation dans les métiers de l’agro-industrie de Kénitra pour la CMC de Rabat, en plus de l’Institut de formation dans les métiers de la santé, qui sera rattachée à la CMC de Casablanca-Settat.

Les CMC assureront des formations diplômantes dans les niveaux qualification, technicien et technicien spécialisé, et dispenseront des formations qualifiantes qui représenteront respectivement 22%, 27% et 16% de l’offre globale pour Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat. Organisée en pôles métiers, l’offre de formation des 3 CMC sera déclinée en 82 filières pour Fès-Meknès, 106 filières pour Rabat-Salé-Kénitra et 125 spécialités pour Casablanca-Settat.

Chacune des CMC sera dotée d’un centre de langues et soft skills, d’un career center, d’espaces d’innovation (coworking, fablab, digital factory et espace studios pour la production des «MOOCs» dans la CMC Casablanca-Settat), d’un incubateur, d’une médiathèque, de services aux entreprises et à l’entrepreneuriat et d’un centre de conférences.

La réalisation de la Cité de Fès-Meknès nécessitera une enveloppe budgétaire de 370 MDH, pour la CMC de Rabat-Salé-Kénitra le budget d’investissement est estimé à 420 MDH et pour la cité de Casablanca-Settat, le budget de réalisation s’élèvera à 600 MDH, non compris le coût de l’antenne santé.