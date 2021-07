Maroc : La vague de chaleur provoque un record de consommation électrique

La demande d’énergie électrique au Maroc connait habituellement un accroissement important pendant les périodes estivales. L’année en cours n’est certainement pas une exception, pour cause les fortes chaleurs enregistrées au Royaume dans la quasi-totalité des régions.

Cette hausse historique de la consommation résulte d'une utilisation plus importante et massive de la climatisation, aussi bien dans les secteurs tertiaires que résidentiels, ainsi que l’augmentation de l’utilisation des pompages agricoles pour assurer une irrigation convenable.

Le record de la pointe de consommation du soir a été enregistrée le 12 juillet avec 6 700 MW à 21h45, soit 270 MW de plus que l’année précédente. La matinée avait également connu un nouveau record, avec 6 634 MW à 12h00, soit 279 MW de plus que 2020.

En tant que garant de l’équilibre offre-demande, l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable développe continuellement son parc de production et dispose des capacités suffisantes pour faire face à l’évolution de la demande dans les meilleures conditions de coût, de sécurité et de qualité de service.