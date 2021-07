Maroc : Omar Radi saisit le groupe de travail onusien contre la détention arbitraire

Le journaliste et militant Omar Radi a annoncé ce mardi, par le biais de ses avocats belges et français, William Bourdon, Christophe Marchand et Nicolas Cohen, avoir saisi le Groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire. Une démarche entreprise «sous la coordination de son avocat marocain, Miloud Kandil», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

La même source rappelle que «ce groupe de travail a été institué en tant qu’instance quasi-judiciaire afin d’étudier en tout indépendance les cas de détention arbitraire qui lui sont soumis» et «a déjà émis plusieurs avis à l’égard du Maroc et d’autres Etats, en considérant que les détentions étaient liées à des violations soit du procès équitable, soit de la liberté d’expression».

La même source rappelle qu’Omar Radi est emprisonné depuis 311 jours en détention préventive, suite à «des allégations d’espionnage et d’agression sexuelle qu’il nie». «Ses avocats réclament qu’il soit jugé de manière équitable et bénéficie de toutes les garanties dues à toute personne poursuivie et son acquittement et sa remise en liberté». Le communiqué de préciser que «la procédure devant le groupe de travail est confidentielle».