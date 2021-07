Racisme visant des Marocains en Espagne : Le CCME et ATIM tiennent une réunion de travail

Le Conseil de la communauté marocaine de l’étranger (CCME) et l’Association des travailleurs immigrés marocains (ATIM) ont tenu, lundi à Tanger, une réunion de travail, suite aux évènements xénophobes qui ont visé la communauté marocaine en Espagne dont l’assassinat par balles de feu Younes Blal. Ainsi, Driss El Yazami, président du CCME s’est réuni avec Mohamed El Gheryb Ghailan, président de l’ATIM et Sabah Yacoubi Channig, présidente de la section de Murcie de l’ATIM.

«Durant cette réunion, les responsables associatifs marocains ont informé le président du CCME des derniers développements de la situation en Espagne, et en particulier dans la région de Murcie, ainsi que les diverses formes de mobilisation de la communauté marocaine et des sections de l’ATIM», indique un communiqué du CCME parvenu à Yabiladi. A cet égard, et en vue de soutenir l’action de l’ATIM sur le plan légal dans l’affaire de feu Younes Blal, il a été décidé d’étudier la faisabilité de la constitution d’avocats marocains dans ce dossier, ajoute-t-on.

Les discussions ont aussi porté sur l’action de l’ATIM dans d’autres domaines tels que la défense des droits des migrants marocains, les activités culturelles de l’association, … et les modalités de soutien éventuel que le CCME pourrait apporter à ces actions.

Les échanges ont aussi porté sur diverses modalités de partenariat qui pourraient être envisagées entre le Conseil et l’ATIM telles que des études dans la suite de l’action menée en commun lors du rapatriement de la dépouille de feu Younes Blal, conclut le communiqué.