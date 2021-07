Covid-19 : Le Maroc reçoit deux millions de doses du vaccin chinois Sinopharm

Ce mardi, le Maroc a reçu un nouveau lot du vaccin chinois anti-Covid19 de Sinopharm. Selon plusieurs sources médiatiques, un avion de la Royal air Maroc est atterri ce matin à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, transportant deux millions de doses du vaccin depuis Pékin.

Avec l’arrivée de cette nouvelle cargaison, le Maroc aura reçu 14,5 millions du vaccin chinois, sur une commande globale de 40 millions de doses. Il s’agit de la troisième livraison en ce mois de juillet, le royaume ayant reçu mardi dernier un million de doses, en plus de 500 000 réceptionnées, le 2 juillet. Jusqu’à ce mardi, le nombre de personnes ayant reçu leur première injection a atteint 10 713 551 personnes, tandis que celle ayant eu la deuxième dose a atteint 9 409 395.

Le Maroc a officiellement intégré le cercle des producteurs de vaccins anti-Covid19. La semaine dernière, le roi Mohammed VI a présidé une cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins. Il a pour objet la production du vaccin anti-Covid, ainsi que d’autres vaccins clés, de manière à promouvoir l’autosuffisance du pays et de faire du Maroc une plateforme de biotechnologie de premier plan à l’échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l’industrie du «fill & finish».

A rappeler que le ministère de la Santé a annoncé, vendredi 9 juillet, l’élargissement de la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus aux citoyens âgés entre 35 et 39 ans.