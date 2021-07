Intershipping : Toujours pas de visibilité pour les MRE en partance pour le Maroc

Prévu d’être réparé pour le 12 juillet, le site d’Intershipping est toujours inaccessible, ce mardi. Consultée par Yabiladi, la page d’accueil affiche une erreur de serveur, tandis que le message adressé aux clients, la semaine dernière pour annoncer le rétablissement de la plateforme, a également disparu. Par ailleurs, les lignes téléphoniques de la compagnie maritime restent injoignables.

Au port de Sète, plusieurs MRE ayant prévu de passer leurs vacances au Maroc restent toujours sans visibilité. Malgré avoir acheté leurs billets, ils n’ont pas pu embarquer, selon les témoignages sur place. D’autres témoignages filmés soupçonnent toujours une vente de billets au noir et sans carte bancaire, tandis que la compagnie maritime a annoncé, la semaine dernière, que les réservations se feraient uniquement en ligne.

Dépités, des MRE ont exprimé auprès de Yabiladi leur déception de devoir abandonner leur programme de vacances au pays. Sur les réseaux sociaux, des appels ont été lancés pour une intervention du gouvernement marocain, tout en déplorant que «la situation reste catastrophique avec la société Intershipping». «Il est urgent que les ministères des Transports et des MRE interviennent pour constater la réelle situation déplorable» et permettre aux MRE «de réserver à nouveau leur traversée Sète-Tanger et recevoir leurs billets», lit-on dans l’un des messages.

Plus de dix jours après le blocage survenu sur les réservations de billets des voyageurs en partance pour le Maroc depuis Sète, Intershipping est restée injoignable. «Notre site est en maintenance jusqu’au 12 juillet. Les voyages, depuis Sète le 10, 13, 15 et 17 juillet, à bord de nos navires sont complets. Aucune réservation et aucune vente de billet n’est possible dans le port de Sète. Seuls les passagers munis de billets achetés sur notre site web pourront accéder à nos navires», avait indiqué la page d’accueil, vendredi dernier. Le même message apprend que «la vente de billetterie est suspendue momentanément pour ajuster les capacités», mais depuis la disparition de ce message, le transporteur n’a plus donné d’informations.