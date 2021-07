Ecarté des candidatures de l’Istiqlal, Hamid Chabat s’en prend à Nizar Baraka

L'ancien secrétaire général du parti de l’Istiqlal et ex-maire de Fès est remonté contre son successeur. Lundi, dans un live publié sur sa page Facebook, Hamid Chabat a critiqué la dernière sortie médiatique de Nizar Baraka. Invité du Forum de la MAP, le patron de l’Istiqlal a annoncé, la semaine dernière, que sa formation politique écartera son ancien secrétaire général des candidatures pour les prochains rendez-vous électoraux.

Une annonce qui a valu à Nizar Baraka une salve de critique de la part de l’ancien maire de Fès. Dans son live, Hamid Chabat a ainsi menacé de claquer la porte du parti de la Balance si le secrétaire général du parti continuerait à «coopter des personnes de l’extérieur de Fès» et de «faire la sourde oreille face à [ses] mises en garde».

L’ancien maire de Fès a ainsi rappelé son parcours syndical et partisan au sein de la formation politique. «Mon histoire avec vous est difficile à cause de vos positions fluctuantes», a-t-il dénoncé, en accusant Nizar Baraka d’avoir «vendu Fès pour devenir ministre au gouvernement et garder son alliance avec le PJD». Il lui aussi reproché de «ne pas communiquer» avec les militants, d'avoir échoué à stopper les récentes démissions successives et de vouloir «pousser le parti vers l’implosion».

Mettant en avant ses «efforts pour la construction du parti et de la nation», Hamid Chabat a assuré être «aimé par les habitants de Fès et de Meknès», en critiquant le recours du parti à des personnes qui «ne l’aideront pas ni dans l’opposition ni au sein du gouvernement».