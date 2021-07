Covid-19 : Le vaccin Johnson & Johnson épinglé pour des syndromes neurologiques

L’Agence américaine du médicament (FDA) a mis en garde, lundi, sur les séquelles neurologiques que le vaccin contre la Covid-19 développé par Johnson & Johnson (J&J) peut entraîner, comme la maladie rare connue sous le syndrome de Guillain-Barré. Les chances de développer cette affection sont généralement faibles, mais elles augmentent de trois à cinq fois chez certaines personnes vaccinées. La FDA assure cependant que les bénéfices du vaccin «l’emportaient clairement sur les risques potentiels».

Jusque-là, les autorités sanitaires des Etats-Unis ont identifié 100 cas suspects du syndrome parmi les 12,5 millions de personnes injectées au vaccin de J&J. 95% d’entre eux sont considérés comme des cas graves nécessitant une hospitalisation et un décès suspect a été compté, selon les éléments de la FDA, relayés par le New York Times. Cela dit, l’agence a indiqué que «si les preuves disponibles suggèrent un lien entre le vaccin et un risque accru de syndrome de Guillain-Barré, il est insuffisant d’établir une relation de causalité» à ce stade.

Les données de la Food and drug administration indiquent encore que les symptômes débutent généralement dans les 42 jours après la vaccination, d’où les personnes potentiellement concernées doivent «consulter d’urgence un médecin», si elles éprouvent des difficultés à marcher, à mâcher, à parler, ou si elles ressentent une vision double et des difficultés à bouger les yeux.

Le syndrome de Guillain-Barré est en effet un trouble neurologique causé par une attaque des nerfs de la part du système immunitaire, ce qui peut provoquer une paralysie temporaire mais sévère. Ce risque est connu avec d’autres vaccins, y compris certains contre la grippe et le zona. Aux Etats-Unis, la maladie a été rattachée à de précédentes campagnes de vaccination, notamment lors d’une épidémie de grippe porcine en 1976. Des cas similaires ont été signalés lors de la vaccination contre la grippe H1N1 en 2009, rappelle l’agence de presse Reuters.

Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination au Maroc, la formule développée par Johnson & Johnson est reconnue par le Comité technique et scientifique consultatif de vaccination depuis mars dernier, mais le ministère de la Santé n’a pas encore émis d’autorisation et n’est pas fourni en doses du fabricant américain.