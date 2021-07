Programme 212Founders : LNKO reçoit 3 MDH d’investissement de CDG Invest

La startup marocaine LNKO, lauréate de la deuxième promotion du programme 212Founders by CDG Invest, va recevoir un investissement de 3 millions de dirhams de la part de CDG Invest pour lancer sa phase d’accélération et son ambition de s’internationaliser dans la région MENA. LNKO est une startup familiale dans l’e-commerce spécialisée dans les lunettes tendances autour du modèle direct-to-consumer, en proposant des lunettes et des verres protégeant des lumières bleues émanant des écrans à partir de 550 dirhams.

«Nous sommes fiers d’accompagner LNKO dans sa trajectoire de croissance. La startup a pu réaliser une très bonne performance en peu de temps. Elle est devenue en moins d’un an le premier site marocain de vente de lunettes en ligne avec plus de 10000 clients et nous entendons, via ce financement, l’appuyer dans la concrétisation de ses ambitions régionales», a déclaré le Directeur du programme 212Founders, Youssef Mamou.

Grâce à l’investissement, la marque va pouvoir amorcer sa croissance dans la région MENA, notamment en s’implantant aux Émirats Arabes Unis qui proposent un marché 10 fois supérieur au marché marocain. En plus de ce développement, la startup va renforcer l’expérience e-commerce nationale et internationale en développant des outils technologiques propres, accompagné d’un nouveau plan de recrutement.

212Founders est un programme d’investissement et d’accompagnement de startups lancé par CDG Invest en septembre 2019 dans l’objectif de participer à la création et à la croissance des startups marocaines à ambition internationale.