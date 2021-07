Une centaine de migrants franchissent la frontière séparant Melilla du Maroc

Plus de 100 de migrants ont réussi, lundi, à franchir la frontière de Melilla, après avoir escaladé la barrière. Selon les autorités locales espagnoles, 119 hommes sur un groupe de plus de 200 ont ainsi réussi cette tentative. Au moins cinq gardes civils et un migrant ont été blessés lors de cette opération menée tôt le matin, selon un porte-parole de la délégation du gouvernement espagnol à Melilla.

Le responsable, qui a requis l'anonymat, a ajouté que le reste du groupe a été interpellé par les autorités marocaines. Tous les migrants étaient des hommes originaires de pays subsahariens, a-t-il noté, en ajoutant que ceux ayant réussi à franchir la frontière ont été soumis à des tests de coronavirus au Centre de séjour temporaire (CETI) de Melilla et seront mis en quarantaine.

Le média local El Faro de Melilla rappelle, pour sa part, que cette tentative intervient près d’un mois après l’opération menée le 15 juin, lorsqu’une centaine de migrants subsahariens ont tenté de franchir la frontière. Menée par un groupe de plus de 150 personnes, la tentative a été avortée, grâce au dispositif anti-intrusion déployé par la Garde civile, auquel la Police nationale espagnole a participé.